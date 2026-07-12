Тактика Киева с нанесением ударов по территории России ухудшает положение самой Украины, заявил бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден.
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