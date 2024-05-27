Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ устали и «бегут по инерции» – украинский солдат

ВСУ устали и «бегут по инерции» – украинский солдат

В украинской армии накопилась огромная усталость. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский военный Сергей Гнездилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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