SCMP: ученые из Китая впервые успешно редактировали «связанный» с аутизмом ген

Исследование китайских ученых, опубликованное изданием South China Morning Post (SCMP), привлекает внимание научного мира своими потенциальными результатами в области лечения расстройств аутистического спектра, пишет РБК.
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