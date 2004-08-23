23.08-04.11 «О.Н.И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» в РОСФОТО

Выставочный проект «О.Н.И.» знакомит зрителей с уникальными художественными произведениями, созданными на основе эксперимента в области старинных фотографических техник: гуммиарабик, бромойль, техники ван Эйка и т.
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