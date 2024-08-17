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Свежие комментарии

  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...
  • lady lyudmila
    А у нас всем выплатил за Крокус ? Или директор все взял на себя ?Эмин Агаларов при...

РОСФОТО представляет выставку «О.Н.И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова»

РОСФОТО представляет выставку «О.Н.И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова»

Выставочный проект «О.Н.И.» знакомит зрителей с уникальными художественными произведениями, созданными на основе эксперимента в области старинных фотографических техник: гуммиарабик, бромойль, техники ван Эйка и т.

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