Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украину в войну толкнула администрация Байдена – экс-советник Зе-офиса

Украину в войну толкнула администрация Байдена – экс-советник Зе-офиса

У России не оставалось другого выхода, кроме как начать военную операцию на Украине. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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