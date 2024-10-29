Мэр Смоленска потребовал привлечь к ответственности подрядчиков за отказ устранять недочеты при благоустройстве дворов

До конца недели все недочеты должны быть устранены Глава Смоленска Александр Новиков проинспектировал дворовые территории, которые благоустраиваются в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», и остался недоволен итогом работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии