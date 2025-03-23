Рок-музыка в СССР: как она туда проникла на самом деле

Если западный рок начался с Rolling Stones и Beatles, то советский со «Славян» и «Скоморохов». Первые рок-музыканты Союза вырывали струны из рояля и ставили на бас, записывали музыку на «кости» — всё для того, чтобы делать «бит».
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