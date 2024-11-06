Какой президент США выгоден для золота, доллара и России

@ IMAGO/McPHOTO/BilderBox/Global Look Press Tекст: Ольга Самофалова От того, кто победит на выборах в США, зависит динамика золота, доллара и биткоина, считает Bloomberg, который провел опрос на этот счет.
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