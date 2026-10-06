Происшествия
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Происшествия

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В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве под предлогом инвестирования в поставки морепродуктов с ущербом свыше 10 млн рублей

По предварительным данным, фигурантка разработала противоправную схему, основанную на обещании высокого дохода от инвестиций в сферу поставок морепродуктов.

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