Старинный метод от простуды: какие пропорции и частота полоскания горла содой и солью Ирэн ОрлонскаяГортань может вызывать неприятные ощущения, и это является одним из основных признаков разных заболеваний, таких как простуда, вирусные и бактериальные инфекции.
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