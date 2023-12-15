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Старинный метод от простуды: какие пропорции и частота полоскания горла содой и солью

Старинный метод от простуды: какие пропорции и частота полоскания горла содой и солью

Старинный метод от простуды: какие пропорции и частота полоскания горла содой и солью Ирэн ОрлонскаяГортань может вызывать неприятные ощущения, и это является одним из основных признаков разных заболеваний, таких как простуда, вирусные и бактериальные инфекции.

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