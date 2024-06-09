Мурашко: более 80 тысяч россиян заражены вирусом COVID-19

На ПМЭФ Михаил Мурашко рассказал подробнее о текущей ситуации с COVID-19 в России. По его словам, более 80 тысяч человек заражены вирусом, из которых более 20 тысяч находятся на лечении в медицинских учреждениях.
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