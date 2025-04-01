Российские компании начали применять ИИ при подборе сотрудников

В России начали применять искусственный интеллект при подборе кандидатов — на сегодняшний день 5% компаний внедряют нейросети системно, интегрируя их в ключевые бизнес-процессы, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Авито Работы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии