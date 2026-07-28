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SPLETNIK

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Иноагент Максим Галкин показал новое фото с подросшей дочерью

Иноагент Максим Галкин показал новое фото с подросшей дочерью

Иноагент Максим Галкин выложил фото с 12-летней дочерью Лизой. Снимок появился в соцсетях артиста."Примерил Лизин цвет волос", — написал 50-летний Галкин* под фото.

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