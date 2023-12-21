Проволочные люди и животные: Скульптуры, так похожие на компьютерную графику

Проволочные скульптуры в натуральную величину. Автор: Roberto Fanari. Творчество итальянского скульптора Роберто Фанари (Roberto Fanari) напоминает компьютерную графику, но на самом деле это проволочные скульптуры, выполненные в натуральную величину.
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