Боевая работа расчётов БПЛА, РЭБ и артиллерии 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в Херсонской области.
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Боевая работа расчётов БПЛА, РЭБ и артиллерии 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в Херсонской области.
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