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Царьград

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Вода из шланга против дронов: Военный эксперт оценил британское ноу-хау

Вода из шланга против дронов: Военный эксперт оценил британское ноу-хау

Военный эксперт Тимошенко раскритиковал использование шлангов против БПЛА. "Если посмотреть, как борются с огнем наши МЧС-овцы, то это затея тяжёлая", - указал специалист.

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