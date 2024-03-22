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Депутат Хамзаев призвал поставить у посольства Франции уничтоженный танк

Депутат Хамзаев призвал поставить у посольства Франции уничтоженный танк

Российские военные уничтожили несколько французских колесных танков AMX-10RC. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости предложил выставить один из них перед посольством Франции в Москве.

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Комментарии
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фарид сабиров
Там надо складывать гробы с уничтоженными херанцузами. И на стены проектировать как по базам херанцузов прилетает НАШИ РАКЕТЫ. Пусть любуются и балдеют
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1 д.
АндрейБорков
Идея хорошая, у посольства Лягушатии поставить их подбитый танк, Леоперд-2 сожжённый на полях Донбасса, поставить напротив посольства немецко-фашистского, напротив америкосовского поставить зафигаченного Абрашу. Места много эти железяки не займут, а америкосы с еврогейцами будут постоянно в &quot;приподнятом&quot; состоянии духа. Это же то, что надо!
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1 д.

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