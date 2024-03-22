Депутат Хамзаев призвал поставить у посольства Франции уничтоженный танк

Там надо складывать гробы с уничтоженными херанцузами. И на стены проектировать как по базам херанцузов прилетает НАШИ РАКЕТЫ. Пусть любуются и балдеют

АндрейБорков

Идея хорошая, у посольства Лягушатии поставить их подбитый танк, Леоперд-2 сожжённый на полях Донбасса, поставить напротив посольства немецко-фашистского, напротив америкосовского поставить зафигаченного Абрашу. Места много эти железяки не займут, а америкосы с еврогейцами будут постоянно в "приподнятом" состоянии духа. Это же то, что надо!