Российские военные уничтожили несколько французских колесных танков AMX-10RC. Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости предложил выставить один из них перед посольством Франции в Москве.
Депутат Хамзаев призвал поставить у посольства Франции уничтоженный танк
Комментарии
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фарид сабиров
Там надо складывать гробы с уничтоженными херанцузами. И на стены проектировать как по базам херанцузов прилетает НАШИ РАКЕТЫ. Пусть любуются и балдеют
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1 д.
АндрейБорков
Идея хорошая, у посольства Лягушатии поставить их подбитый танк, Леоперд-2 сожжённый на полях Донбасса, поставить напротив посольства немецко-фашистского, напротив америкосовского поставить зафигаченного Абрашу. Места много эти железяки не займут, а америкосы с еврогейцами будут постоянно в "приподнятом" состоянии духа. Это же то, что надо!
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1 д.
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