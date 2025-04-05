Как приготовить универсальный отбеливатель для одежды всего из 2 ингредиентов

Белые вещи – это красиво, стильно, свежо, и с наступлением тепла их хочется носить все чаще. Однако есть у такой одежды и существенный минус – она абсолютно непрактичная, и на ней очень сильно заметны любые пятна.
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