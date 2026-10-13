Вот и всё. Чулпан Хаматова против Латвии: "Я была там пустым местом". Но не спешите верить в прозрении релокантов - разумеется, у них снова во всём "Путин виноват".
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