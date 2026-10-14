Елена Сафонова — звезда «Зимней вишни», актриса с длинной фильмографией и двумя сыновьями. Её первый муж, актёр Виталий Юшков, однажды снова появился в её жизни — не на съёмочной площадке и не в театре, а в телепередаче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые анализы по ...
- Почти 23 млн долг...
- Н Алиса Фрейндлих в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым