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«Адмиралтейские верфи» начали резку металла для нового научно-экспедиционного судна полярного флота России

«Адмиралтейские верфи» начали резку металла для нового научно-экспедиционного судна полярного флота России

Санкт-Петербургский судостроительный завод "Адмиралтейские верфи" приступил к резке стали для новейшего научно-экспедиционного судна проекта 23680 для Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

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