TF1: Дуров успел зайти в VIP-зал перед задержанием в аэропорту Парижа

Основатель Telegram Павел Дуров перед своим задержанием в аэропорту в Париже успел зайти в VIP-зал.Основатель Telegram Павел Дуров успел посетить зал для VIP-персон в аэропорту Ле-Бурже в Париже перед своим задержанием.
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