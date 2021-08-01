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Буханов: USADA усомнилось в работе мировой антидопинговой системы

Буханов: USADA усомнилось в работе мировой антидопинговой системы

Использованы материалы: vk.com/rusada; РИА Новости. Руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт своими заявлениями по поводу российских олимпийцев намерен поставить под сомнение функционирование мировой антидопинговой системы.

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