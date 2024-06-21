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Аналогов «Финуслугам» нет даже на мировом рынке — Игорь Алутин

Аналогов «Финуслугам» нет даже на мировом рынке — Игорь Алутин

Во что вложить деньги, зачем бирже маркетплейс и как будут выглядеть инвестиции будущего — «Сноб» поговорил с Игорем Алутиным, старшим управляющим директором по розничному бизнесу Московской биржи и проекту «Финуслуги».

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