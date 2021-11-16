«Кто выбирал это правительство?»: Россияне врезали Пескову за поддержку нового закона

Фото: Global Look Press Подходит к концу второй год пандемии коронавирусной инфекции, который в России, кроме традиционных испытаний, принес еще и немало парадоксов, откровенно раздражающих население страны и создающих вокруг Кремля странную ауру недосказанности.
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Комментарии
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Владимир Соколов
Людмила Байкова Байкова
Тех,кто без причин отказывается от вакцины нужно отправлять во что,что-то похожее на лепрозорий. Пусть там сидят пока эпидемия сойдет на нет или сами захотят привиться.
привитые разносят заразу))а нормальных людей вы предлагаете сажать))у вас как с головой?
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3 час.
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Владимир Соколов
Валерий Пашнин
Вакцинируйтесь господа, вакцинируйтесь, а не болтайте.
с чего вы решили, что ваши уколы полезны?
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3 час.
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