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Третьяк о новой Суперсерии: «Лучшие канадцы против лучших россиян – я хотел это сделать, встречался с премьером Канады, большими хоккейными людьми. Идею приветствовали все, кроме НХЛ»

- Реально ли провести новую Суперсерию между Канадой и Россией? – Я хотел это сделать, когда мы готовились отмечать юбилей Суперсерии‑72.

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