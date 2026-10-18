Глава МИД России Сергей Лавров встретился с вице-премьером Сербии Ивицей Дачичем в Москве. Дачич подарил Марии Захаровой традиционный сербский костюм из региона Шумадия, который является точной копией экспоната из этнографического музея в Белграде.
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