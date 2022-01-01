Происшествия

8 подписчиков

Сотрудники российской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий

Сотрудники российской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий

«В ночь на 1 января 2022 года на территории Российской Федерации состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 миллионов человек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх