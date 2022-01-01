Сотрудники российской полиции обеспечили общественный порядок во время новогодних мероприятий

«В ночь на 1 января 2022 года на территории Российской Федерации состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 миллионов человек.
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