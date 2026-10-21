Аргументы недели Памятник Солженицыну убрали с глаз подальше В центре Владивостока демонтировали памятник писателю Александру Солженицыну, стоявший на Корабельной набережной, чтобы перенести его в сквер Веры и Надежды.
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Памятник, дело третье, надо убрать его лживые опусы из школьной программы?
выводы сделаны? инициаторы установки наказаны? - нет? - а чО так? тогда это фигня полная. найти и наказать! чтобы другим неповадно было.
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Лично я критично отношусь к идеализации того или другого исторического персонажа - будь то Сталин, Ельцин, Иван Грозный, Столыпин, и т.д., а так же к установлению в честь них памятников, названию их именами городов, улиц, судов, и т.п.! Жизнь показала как переменчиво общественное мнение - улицы и т .п. переименуют, памятники ВООБЩЕ СНЕСУТ !!! Вон как наши "небратья" - "Ленинопада" им уже мало - за памятники Суворову, Екатерине II и т..д., уже взялись! Ладно, жители 404-й - они вообще ужаленные - гораздо более спокойные чехи памятник Маршалу Коневу в Праге снесли, а уж совсем, казалось бы, невозмутимые ПрОЕбалты в Риге памятник Пушкину демонтировали! А МЫ САМИ ?! После революции у нас был "Царепад", в хрущёвские времена - "Сталинопад", даже относительно недавно - в 1991 году в центре нашей столицы памятник Дзержинскому снесли!