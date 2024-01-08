«Лейкерс» прервали серию поражений, одолев «Клипперс»

47 очков Леброна и Дэвиса на двоих помогли «Лос-Анджелес Лейкерс» прервать серию поражений. Ранним утром 8 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором встречались две местные команды — «Лейкерс» и «Клипперс».