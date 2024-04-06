Рядом с чем можно и нельзя сажать клубнику: запомните раз и навсегда

Клубника неплохо уживается со многими культурами, но есть у нее и «недоброжелатели».О хороших и плохих соседях для клубники рассказывает эксперт сетевого издания «Белновости», ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
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