Взрывные заботы: в бундестаге пройдут дебаты по терактам на «Северных потоках»

В бундестаге на следующей неделе пройдут открытые дебаты, на которых политики обсудят подрывы «Северных потоков» и планы США разместить на территории ФРГ американские ракеты средней дальности, выяснили «Известия».
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