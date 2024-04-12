Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2024 году, сославшись на «исключительно слабые» поставки в ОЭСР, практически полное восстановление после Covid-19 и расширение парка электромобилей.
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