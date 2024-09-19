Прижал женщину задним ходом и выслушал приговор водитель в Новосибирске

Тяжкий вред здоровью получила жительница Новосибирска прямо у подъезда собственного дома. Вечером 25 марта 2024 года автомобиль, двигавшийся задним ходом по двору не снижая скорости, наехал на потерпевшую и прижал её к двери.
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