Джабаров: Россия заняла почетную нишу рядом с Китаем

Президент России Владимир Путин стал ключевой фигурой форума «Один пояс, один путь» в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин уделил ему особое внимание — это означает, что Россия заняла почетное место рядом с Китаем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии