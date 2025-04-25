Инвесторам Подмосковья напомнили о доступных земельных участках для бизнеса

Инвесторам доступно свыше 3,2 тысячи участков и помещений для размещения бизнеса. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
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