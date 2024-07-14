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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин об игроке, с которым ему хотелось бы объединить усилия: «Леброн»

По словам форварда «Уорриорз», ему хотелось бы выступать вместе с Леброном Джеймсом из «Лейкерс». – Есть такой игрок, с которым вы еще не выступали, но хотели бы объединить усилия? – Леброн (улыбается).

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