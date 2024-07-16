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Огненный ад на юге: российская армия нанесла мощный удар по позициям ВСУ

Огненный ад на юге: российская армия нанесла мощный удар по позициям ВСУ

Огненный ад на юге: российская армия нанесла мощный удар по позициям ВСУ Юлия СоколоваПеред тем как начать штурм укрепленных районов ВСУ, военные России на южно-донецком направлении активно применяют стратегию «огненной земли».

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