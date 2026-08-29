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Мировое обозрение

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«Адмирал Левченко» и фрегат «Неустрашимый» сопроводили суда через Ла-Манш

Российский большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» провёл два грузовых судна через Северное море и Ла-Манш.

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