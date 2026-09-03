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Вечерний Новосибирск

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Внук зарезал 98-летнюю бабушку в поселке под Новосибирском

Внук зарезал 98-летнюю бабушку в поселке под Новосибирском

Коченёвский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства 98-летней пенсионерки (часть 1 статьи 105 УК РФ).

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