В СТАНКИНе отметили День Победы

В преддверии 9 мая в актовом зале МГТУ «СТАНКИН» прошел митинг-концерт, посвящённый Дню Победы. Участники мероприятия выразили слова благодарности защитникам нашей Родины, которые 80 лет назад подарили нам мирное небо над головой.