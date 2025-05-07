В СТАНКИНе отметили День Победы

В преддверии 9 мая в актовом зале МГТУ «СТАНКИН» прошел митинг-концерт, посвящённый Дню Победы. Участники мероприятия выразили слова благодарности защитникам нашей Родины, которые 80 лет назад подарили нам мирное небо над головой.
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