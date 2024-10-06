«Может насторожить избирателей»: как проходит предвыборная кампания в США

Дональд Трамп провёл предвыборный митинг в Батлере, где ранее на него было совершено покушение. Во время выступления он обвинил действующие американские власти в том, что они выделяют десятки миллиардов долларов другим странам, но не могут оказать достойную помощь собственным гражданам, пострадавшим от последствий урагана в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии