Эксперт назвал место, откуда ВСУ запустили дроны для атаки Сочи и Сириуса

Военный эксперт рассказал, откуда боевики ВСУ могли запустить дроны для атаки Сочи и Сириуса.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал предположение, откуда скорее всего были запущены беспилотники, атаковавшие Сочи и федеральную территорию «Сириус» в ночь на 4 сентября.