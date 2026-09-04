Эксперт назвал место, откуда ВСУ запустили дроны для атаки Сочи и Сириуса

Военный эксперт рассказал, откуда боевики ВСУ могли запустить дроны для атаки Сочи и Сириуса.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал предположение, откуда скорее всего были запущены беспилотники, атаковавшие Сочи и федеральную территорию «Сириус» в ночь на 4 сентября.
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