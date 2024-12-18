В Госдуме предлагают запретить влияющую на молодёжь иностранную музыку

Депутат Луговой считает, что на русских платформах должно быть не больше 20% иностранной музыки.В Госдуме думают над тем, чтобы запретить иностранную музыку, сократив её количество на русских музыкальных платформах до 20%.
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