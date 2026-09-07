Победитель войны за Карабах попрощался с Арменией

Бывший министр обороны Армении, бывший командующий вооруженными силами Армении, один из тех, кто выиграл для Армении карабахскую войну генерал-лейтенант Тер-Григорьянц отказался от армянского гражданства.
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Красивый жест. Интересно, будут ли у Тер-Григорьянца последователи из числа его бывших соотечественников, тоже имеющих двойное гражданство, и обосновавшихся в России? Ведь таких великое множество.