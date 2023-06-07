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Чайный гриб или комбуча: как напиток из СССР прогремел на весь мир

Чайный гриб или комбуча: как напиток из СССР прогремел на весь мир

Чайный гриб пользовался огромной популярностью во времена СССР. Сейчас напиток приобрел международную известность под названием «комбуча» и на это есть ряд причин, пишет издание Sport24.

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