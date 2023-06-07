Чайный гриб или комбуча: как напиток из СССР прогремел на весь мир

Чайный гриб пользовался огромной популярностью во времена СССР. Сейчас напиток приобрел международную известность под названием «комбуча» и на это есть ряд причин, пишет издание Sport24.
Популярные статьи
- «Если никто не приедет в обозначенное место»: Пригожин сообщил о готовности прислать своего заместителя к главе РДК для освобождения пленных
- Пригожин озвучил ряд неудобных вопросов после сообщения Гладкова о новых жертвах обстрелов ВСУ
- Пресс-служба Пригожина показала подарок, который основатель ЧВК «Вагнер» получил на день рождения
Свежие комментарии