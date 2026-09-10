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Царьград

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Инна Швенк подтвердила: девочка из ЛНР нашла новую семью

Инна Швенк подтвердила: девочка из ЛНР нашла новую семью

В ЛНР девочка, оставленная матерью в яме, обрела новую семью. Инна Швенк сообщила, что малышке обеспечено безопасное будущее под опекой другой семьи.

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