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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-россиянка Пракатень не смогла выйти в финал Олимпиады-2024 в академической гребле

Пракатень, выступающая за сборную Узбекистана, в первом полуфинале в одиночке у женщин показала четвертый результат, преодолев дистанцию в 2000 м за 7.

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