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Нижегородская правда

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3,2 млн пассажиров воспользовались «Ласточками» и «Буревестниками» с начала года

3,2 млн пассажиров воспользовались «Ласточками» и «Буревестниками» с начала года

С января по август поездами «Ласточка» и «Буревестник» воспользовались 3,2 млн пассажиров. Об этом сообщает ЦРТС со ссылкой на Горьковскую железную дорогу.

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